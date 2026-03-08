Redactie Metro
Qatar meldt raketaanvallen Iran, Saudi-Arabië onderschept drones

Iran heeft zaterdag tien ballistische raketten en twee kruisraketten afgevuurd op Qatar. Dat bericht het Qatarese ministerie van Defensie. Saudi-Arabië meldt dat het veertien drones heeft onderschept.

Het defensieministerie van Qatar laat op X weten dat van de ballistische raketten er zes zijn onderschept, twee in het water terechtkwamen en twee in een „onbewoond gebied” zijn geland. Beide kruisraketten zijn ook onderschept, aldus het ministerie.

Volgens het ministerie van Defensie van Saudi-Arabië zijn veertien drones het koninkrijk binnengevlogen en onderschept. Zes daarvan zijn ten oosten van de hoofdstad Riyad uitgeschakeld.

