Netanyahu: Iran niet langer in staat uranium te verrijken

Iran is niet langer in staat om uranium te verrijken. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een persconferentie. Ook zou het land niet meer in staat zijn om ballistische raketten te produceren. „We zullen doorgaan met het aanvallen van deze faciliteiten, en niet stoppen voordat deze zijn gereduceerd tot as.” Dat zal „zolang als nodig” duren, aldus Netanyahu.

Terwijl Iran „zwakker is dan ooit”, is Israël volgens Netanyahu een aanzienlijke regionale macht geworden, „en in sommige domeinen zelfs een wereldmacht”. „Ik heb jullie beloofd dat we het Midden-Oosten zouden veranderen, dat is al gelukt”, aldus Netanyahu. „Ze hadden het over duizenden en duizenden gebouwen die ze omver wilden werpen – die gebouwen vallen nu om in Beiroet en in Teheran.”

Netanyahu: „Als de Iraniërs nu gebruikmaken van de voorwaarden die we voor hen hebben geschapen, als ze de straat op gaan en het heft in eigen hand nemen… Maar het zal op hen en hen alleen aankomen.” Hoewel volgens Netanyahu het nog „te vroeg” is om te zeggen of een dergelijke machtsovername door de Iraniërs kans op slagen heeft, zegt hij dat er „vele manieren” zijn om een revolutie op de grond te faciliteren. Hij wil niet toelichten wat deze mogelijkheden zouden zijn.

Desgevraagd bevestigt de Israëlische leider door de VS te zijn gevraagd geen aanvallen meer uit te voeren op Iraanse gasvelden. Op de vraag of de Amerikanen vooraf waren gewaarschuwd voor de Israëlische aanval, zegt Netanyahu dat Israël alleen handelde toen het Zuid Pars aanviel. Die gasinstallaties in het zuiden van Iran zijn goed voor circa 70 procent van de Iraanse gaswinning.

ANP

