Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iraanse parlementsvoorzitter noemt gesprekken met VS nepnieuws

De voorzitter van het Iraanse parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, heeft ontkend dat er gesprekken met de Verenigde Staten zijn geweest over een einde aan de oorlog. Hij doet die bewering van de Amerikaanse president Donald Trump af als nepnieuws, dat volgens hem bedoeld is „om de financiële en oliemarkten te manipuleren en te ontsnappen aan het moeras waarin de VS en Israël gevangenzitten”.

Trump meldde dat de VS tijdelijk de aanvallen op energiecentrales zouden pauzeren na gesprekken met Iran. Daarna zakte de olieprijs direct.

Trump zei niet met wie de Amerikanen precies zouden praten in Iran. Anonieme bronnen zeiden tegen internationale media dat het zou gaan om Qalibaf.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende eerder al dat er contact was geweest met de Amerikanen. Een woordvoerder stelde wel dat Iran „via bevriende landen” berichten heeft ontvangen dat de VS zouden willen onderhandelen.

ANP

Reacties