Hegseth: opperste leider Iran vermoedelijk verminkt

De onlangs verkozen opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, is gewond en vermoedelijk verminkt. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth vrijdag in een persconferentie.

Onbekend is wat Mojtaba mankeert, al klinken er geruchten dat zijn voet zou zijn geraakt.

Khamenei werd afgelopen weekend door een daartoe bevoegde commissie van theologen verkozen als opvolger van zijn vader, Ali Khamenei. Die kwam vroeg in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran om, bij een door Israël geclaimde aanval op Teheran. Bij die aanval zouden ook andere belangrijke staatslieden zijn omgekomen.

Moorddoelwit

De opperste leider is sinds zijn benoeming niet in het openbaar verschenen. Israël zei direct na de aanval op Ali Khamenei iedere opvolger te beschouwen als legitiem moorddoelwit. Wel werd donderdag in zijn naam een verklaring voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie, waarin onder meer werd gesteld dat het eenzijdig afsluiten van de Straat van Hormuz een middel is om de druk op de VS en Israël hoog te houden. Ook riep Khamenei op tot eenheid.

Hegseth reageerde in de persconferentie verder op de aanval op een Iraanse school. Daarbij kwamen begin maart meer dan 150 mensen om, vooral kinderen. Naast kritiek op die mogelijk Amerikaans-Israëlische misser vanuit de internationale gemeenschap, riepen ook Democraten in de VS op een grondig onderzoek in te stellen naar dat voorval. Dat onderzoek komt er nu, bevestigde Hegseth, en wordt uitgevoerd door functionarissen van buiten het operationele commando in de regio, U.S. CENTCOM.

