Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Iraanse Revolutionaire Garde claimt controle Straat van Hormuz

epaselect epa12790049 Container ships are moored in the Port of Cape Town, South Africa, 02 March 2026. Shipping companies such as Denmark’s Maersk and France’s CMA CGM reported that their vessels will be rerouted to the Cape of Good Hope, near Cape Town, as the transit route through the Strait of Hormuz has been suspended due to the ongoing joint US-Israeli military operation, which began with strikes across Iran on 28 February. EPA/HALDEN KROG
ANP / EPA / Halden Krog

De Revolutionaire Garde (IRG), de elitetroepen van Iran, claimt „volledige controle” te hebben over de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor olie en gas. Schepen die door de waterweg willen varen, lopen het risico beschadigd te raken door raketten of verdwaalde drones, aldus de IRG.

„De Straat van Hormuz staat momenteel volledig onder controle van de marine van de Islamitische Republiek”, aldus Mohammad Akbarzadeh, een functionaris van de Revolutionaire Garde, in een verklaring die werd verspreid door persbureau Fars.

Dat lijkt in tegenspraak met beweringen van Donald Trump. De Amerikaanse president zei dinsdag dat de Amerikaanse International Development Finance Corporation (IDFC) schepen zou verzekeren om de doorstroming van energie en andere handelsgoederen te waarborgen, en dat de Amerikaanse marine klaarstaat om schepen te escorteren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties