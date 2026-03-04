Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iraanse Revolutionaire Garde claimt controle Straat van Hormuz

De Revolutionaire Garde (IRG), de elitetroepen van Iran, claimt „volledige controle” te hebben over de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor olie en gas. Schepen die door de waterweg willen varen, lopen het risico beschadigd te raken door raketten of verdwaalde drones, aldus de IRG.

„De Straat van Hormuz staat momenteel volledig onder controle van de marine van de Islamitische Republiek”, aldus Mohammad Akbarzadeh, een functionaris van de Revolutionaire Garde, in een verklaring die werd verspreid door persbureau Fars.

Dat lijkt in tegenspraak met beweringen van Donald Trump. De Amerikaanse president zei dinsdag dat de Amerikaanse International Development Finance Corporation (IDFC) schepen zou verzekeren om de doorstroming van energie en andere handelsgoederen te waarborgen, en dat de Amerikaanse marine klaarstaat om schepen te escorteren.

