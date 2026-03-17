Iraanse veiligheidsraad bevestigt dood chef Ali Larijani

De leider van de Iraanse veiligheidsraad, Ali Larijani, is dood. Dat meldt Al Jazeera op basis van Iraanse staatsmedia. In een verklaring bevestigt de Iraanse veiligheidsraad dat Larijani is omgekomen bij gerichte aanvallen. Israël beweerde eerder op dinsdag al hem te hebben gedood.

„Na een leven lang te hebben gestreden voor de verheffing van Iran en de Iraanse revolutie, heeft hij eindelijk zijn langverwachte wens in vervulling laten gaan, de roep van waarheid beantwoord, en zich met trots verheven tot de gezegende rang van het martelaarschap”, haalt Al Jazeera de verklaring aan.

Eerder op dinsdag claimde Israël al Larijani en de baas van de paramilitaire Basij-militie Gholamreza Soleimani te hebben gedood. De dood van dat laatste kopstuk werd al eerder bevestigd door Iran, op de staatstelevisie.

Verminkt

Larijani gold als de feitelijke bestuurder van Iran in absentie van een opperste leider. Ali Khamenei, die 36 jaar dat ambt bekleedde, werd al aan het begin van de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran gedood bij een aanval op het overheidscomplex in Teheran waar hij ook woonde.

Vermoed wordt dat Khamenei’s zoon en opvolger Mojtaba bij diezelfde door Israël geclaimde aanval gewond is geraakt. Sinds zijn benoeming twee weken geleden is hij nog niet publiekelijk verschenen. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei vrijdag nog dat Mojtaba vermoedelijk verminkt is geraakt.

Opvolger doden

Israël heeft gezworen iedere opvolger van Ali Khamenei te zullen doden.

Volgens Al Jazeera is de meest waarschijnlijke vervanger van Larijani Saeed Jalili, zijn voorganger in die functie. Het is aan opperste leider Mojtaba Khamenei om vervolgens een nieuwe voorzitter van de veiligheidsraad aan te wijzen.

Bij de aanval op Larijani zouden ook zijn zoon en een assistent zijn omgekomen.

ANP

