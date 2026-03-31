Pro-Iraanse strijder opgepakt voor ontvoering journalist uit VS

Een pro-Iraanse strijder is opgepakt na de ontvoering van een Amerikaanse journalist in Irak, bevestigt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder op dinsdag werd bekend dat een buitenlandse journalist uit de Iraakse hoofdstad Bagdad was ontvoerd. Bronnen meldden dat het gaat om de Amerikaanse Shelly Kittleson, die onder andere voor de Britse omroep BBC en Politico schrijft.

Volgens een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Dylan Johnson, was de journalist eerder al gewaarschuwd voor bedreigingen. Hij schrijft op X dat het ministerie samenwerkt „met de FBI om zijn of haar vrijlating zo snel mogelijk te bewerkstelligen”.

Het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eerder dat er één verdachte was gearresteerd. Volgens de VS heeft deze banden met de machtige pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah.

ANP

