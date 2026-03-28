Houthi’s eisen verantwoordelijkheid op voor raketaanval op Israël

De Jemenitische Houthi’s hebben voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op Israël. De groep liet weten dat de operaties doorgaan tot de „agressie” op alle fronten wordt beëindigd.

De Houthi’s stellen in een verklaring dat militaire doelen in Israël onder vuur zijn genomen. Ze voerden ook tijdens de Gazaoorlog aanvallen met drones en raketten uit op Israël en ontregelden de internationale scheepvaart door schepen te beschieten in de Rode Zee.

De groep heeft in Jemen grote gebieden in handen, waaronder ook de hoofdstad Sanaa. De VS voerden vorig jaar nog luchtaanvallen uit op de Houthi’s als reactie op de aanhoudende aanvallen op schepen. Dat wekenlange conflict eindigde afgelopen mei na bemiddeling door Oman.

Escalatie

De nieuwe Houthi-aanval op Israël is een verdere escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. De Houthi’s hadden zich eerder al volledig solidair verklaard met Iran, waar ze nauwe banden mee hebben. Iran wordt sinds eind februari gebombardeerd door de Verenigde Staten en Israël.

De aanval op Israël heeft voor zover bekend geen schade aangericht. De Israëlische krijgsmacht liet eerder weten dat een raket uit Jemen was uitgeschakeld door de luchtverdediging.

ANP

