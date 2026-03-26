Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël claimt ongeveer 700 Hezbollah-leden te hebben gedood

First aid responders are seen at the site of an Israeli airstrike that targeted the southern Lebanese village of Kfar Roummane on March 26, 2026. Israel, which occupied southern Lebanon for around two decades until 2000, has kept up strikes on its northern neighbour and sent ground troops to take control of a strip up to the Litani River, around 30 kilometres (20 miles) from the border. On February 28, Israel and the United States launched strikes on Iran, killing its supreme leader and triggering a war that spread across the Middle East, with Lebanon's Hezbollah entering the fray on March 2. Abbas Fakih / AFP
ANP / AFP / Abbas FAKIH

De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt ongeveer zevenhonderd leden van Hezbollah te hebben gedood sinds de oorlog met die Libanese beweging begin deze maand begon. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en daardoor wordt Libanon meegesleurd in de oorlog tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran.

Hezbollah vuurde op 2 maart de eerste raketten af op het noorden van Israël als vergelding voor de bombardementen op Iran. Israël reageerde met grootschalige luchtaanvallen. Ook zijn Israëlische troepen verder opgerukt in het zuiden van Libanon.

De Libanese autoriteiten meldden tot nu toe 1094 doden in Libanon, van wie 121 kinderen en 81 vrouwen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.

Hezbollah zei donderdag nog nieuwe raketten te hebben afgevuurd, niet alleen op Noord-Israël maar ook op Israëlische tanks in het zuiden van Libanon.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties