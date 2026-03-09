Redactie Metro
Nipte overwinning voor Groenen in Baden-Württemberg

De Groenen hebben in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg een nipte overwinning behaald op de CDU van bondskanselier Friedrich Merz. Volgens de maandagochtend gepubliceerde voorlopige uitslag behaalden de Groenen 30,2 procent van de stemmen tegenover 29,7 procent voor de CDU.

De steun voor het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) steeg naar 18,8 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van de verkiezingen in 2021 maar een lagere uitslag dan het doel van 20 procent. De sociaaldemocratische SPD eindigde vierde met 5,5 procent van de stemmen, het slechtste resultaat van de partij ooit in een Duitse deelstaatverkiezing.

De opkomst in Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland, was met 69,6 procent hoog. Het waren de eerste verkiezingen in de deelstaat sinds de wijziging van de kieswet waarmee de kiesgerechtigde leeftijd werd verlaagd naar 16 jaar.

