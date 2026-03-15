Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël: grensovergang Rafah heropent woensdag met beperkingen

Ambulances carrying Palestinians seeking medical treatment drive on the Egyptian side of the Rafah border crossing with the Gaza Strip on February 3, 2026, a day after Israel permitted a limited reopening of the Palestinian territory's border post. The crossing, which is Gaza's only gateway to the outside world that does not lead to Israel, had been largely closed since Israeli forces seized control of it in May 2024 during the war with Hamas. STR / AFP
ANP / AFP / Str

De belangrijkste toegangspoort van Gaza, de grensovergang met Egypte in Rafah, gaat woensdag open voor beperkt personenverkeer in beide richtingen. Dat meldt COGAT, de Israëlische militaire instantie die verantwoordelijk is voor humanitaire zaken.

De grensovergang werd eind februari gesloten, toen Israël en de Verenigde Staten Iran aanvielen. De grensovergang was eerder die maand net heropend, nadat hij sinds mei 2024 grotendeels gesloten was geweest.

De nieuwe heropening biedt mogelijk enige verlichting aan Palestijnen die Gaza willen verlaten voor medische zorg, of aan mensen die willen terugkeren na te zijn gevlucht voor de gevechten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties