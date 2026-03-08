Redactie Metro
Explosieven bij huis burgemeester New York, twee verdachten vast

epa12702891 New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference to announce free, in-person and virtual tax preparation services for New Yorkers, in New York, New York, USA, 03 February 2026. Mayor Mamdani officially kicked off the 2026 Free Tax Prep season alongside Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) and NYC Health + Hospitals representatives. EPA/SARAH YENESEL
ANP / EPA / SARAH YENESEL

De FBI doet onderzoek naar twee verdachte voorwerpen die zaterdag buiten bij de woning van de burgemeester van New York, Zohran Mamdani, werden aangetroffen. Het zou volgens Amerikaanse media om geïmproviseerde explosieven gaan die tot ontploffing waren gebracht.

Volgens een commissaris van de politie in New York bevatten de explosieven moeren, bouten en schroeven, maar was het niet duidelijk of het om functionerende geïmproviseerde explosieven ging of om onschadelijke replica’s.

Buiten bij Gracie Mansion, de officiële residentie van de burgemeester, vond zaterdag een anti-islamprotest plaats. Bij het incident werden twee mannen gearresteerd, onder wie de extreemrechtse influencer Jake Lang. Zij zouden de voorwerpen hebben gegooid. Er vond tegelijkertijd ook een tegendemonstratie plaats.

De Joint Terrorism Task Force van de FBI in New York en de politie van New York onderzoeken de zaak op dit moment.

