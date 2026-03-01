Redactie Metro
Buitenlandse Zaken ontvangt 1000 telefoontjes uit Midden-Oosten

epa12783328 A screenshot from a mobile phone shows an alert from the Qatar’s Ministry of Interior advising people to stay at home and avoid going out unless necessary, Doha, Qatar, 28 February 2026. The advisory came amid heightened regional tensions after joint US-Israeli strikes on Iran. EPA/Hannibal Hanschke
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ongeveer duizend informatieverzoeken gekregen van Nederlanders in het Midden-Oosten. De mensen maken zich zorgen over hun veiligheid of vragen naar mogelijkheden om te vertrekken.

De situatie in de regio is gespannen en onzeker, ziet Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft het contactcentrum opgeschaald om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan.

Zaterdagmiddag sprak het ministerie van honderden telefoontjes, minder dan een halve dag na de eerste aanvallen op Iran en Iraanse tegenaanvallen op landen in de regio.

