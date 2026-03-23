Dodental door vliegtuigcrash Colombia loopt op

A handout photo released by the Colombian Armed Forces shows members of the Colombian Aerospace Force lifting injured people on stretchers to be loaded onto an aircraft in Puerto Leguizamo, Colombia, near the southern border with Ecuador, on March 23, 2026. A Colombian military plane carrying 125 troops and crew crashed on take off on March 23, 2026, with as many as 80 people aboard feared dead. The Hercules aircraft went down shortly after departure from Puerto Leguizamo, near the southern border with Ecuador, strewing burning wreckage on the jungle floor. Handout / Colombian Armed Forces / AFP
Het dodental door de crash met een militair vliegtuig in Colombia loopt op. Tot dusver zijn zeker acht mensen overleden, zeggen regionale autoriteiten.

Jhon Gabriel Molina Acosta, de gouverneur van de regio Putumayo waar het toestel neerstortte, zei na een ontmoeting met de reddingsdiensten dat er 83 gewonden zijn, van wie veertien in kritieke toestand. Eerder werd bekend dat er 125 mensen aan boord waren. Het lot van meer dan dertig inzittenden is nog onbekend. Volgens de gouverneur waren de meeste passagiers militairen, maar waren er ook enkele politieagenten aan boord.

Het vliegtuig crashte enkele minuten na vertrek van het vliegveld in Puerto Leguízamo. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens minister van Defensie Pedro Sánchez is er geen reden om aan te nemen dat het toestel uit de lucht is geschoten.Op videobeelden is te zien dat er grote zwarte rookwolken opstijgen van de plaats van de crash.

