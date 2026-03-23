Een dode bij vliegtuigcrash Colombia, tientallen gewonden

Bij de crash van een militair vliegtuig in Colombia is één persoon overleden, maakte president Gustavo Petro bekend op X. In totaal zijn 77 mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Luchtmachtcommandant Fernando Silva zei in een videoboodschap op X dat er 125 mensen aan boord waren. Eerder zeiden bronnen uit het leger te vrezen voor tientallen doden.

Het Hercules C-130-toestel stortte kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.

ANP

