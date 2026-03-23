Leestijd: 1 minuut

Een dode bij vliegtuigcrash Colombia, tientallen gewonden

This screen grab shows soldiers and rescuers near an Air Force Hercules emitting thick smoke after the aircraft crashed during takeoff in Puerto Leguizamo, Colombia, near the southern border with Ecuador, on March 23, 2026. Colombia's military said on March 23 that about 80 troops were believed to be dead after a transport plane crash in the south of the country. daniel ortiz / AFP
ANP / AFP / DANIEL ORTIZ

Bij de crash van een militair vliegtuig in Colombia is één persoon overleden, maakte president Gustavo Petro bekend op X. In totaal zijn 77 mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Luchtmachtcommandant Fernando Silva zei in een videoboodschap op X dat er 125 mensen aan boord waren. Eerder zeiden bronnen uit het leger te vrezen voor tientallen doden.

Het Hercules C-130-toestel stortte kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.

ANP

