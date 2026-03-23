Mogelijk tientallen doden bij crash militair vliegtuig Colombia

In Colombia is een militair vliegtuig neergestort, kort na het opstijgen. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Een bron bij het leger zegt tegen persbureau AFP dat waarschijnlijk tachtig soldaten zijn omgekomen. Het lokale medium Blu Radio schrijft dat er 110 militairen aan boord waren en er vooralsnog twintig zijn gered.

Het ongeluk gebeurde in Puerto Leguízamo, diep in de zuidelijke Amazoneregio op de grens met Peru. „Het precieze aantal slachtoffers en de oorzaak van de crash zijn nog niet vastgesteld”, zei minister van Defensie Pedro Sanchez op X. Volgens Blu Radio stortte het vliegtuig neer op zo’n 3 kilometer van een stadscentrum.

Het vliegtuig was een Hercules C-130 van Lockheed Martin. Eind februari stortte een dergelijk toestel neer van de Boliviaanse luchtmacht in een stad. Twintig mensen kwamen toen om het leven.

ANP

