VN-organisatie stelt dodental kliniek Kabul op ruim 140

epa12826623 A view of the destruction at the scene of alleged Pakistani airstrikes in Kabul, Afghanistan, 17 March 2026. Afghan authorities alleged that Pakistani strikes targeted a drug addiction treatment facility in Kabul, resulting in civilian deaths. The escalation comes amid growing tensions along the border, with Pakistan saying it targets bases of Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), which it blames for attacks inside its territory. EPA/SAMIULLAH POPAL 112629
ANP / EPA / SAMIULLAH POPAL

Bij het recente bombardement op een kliniek voor verslaafden in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 143 doden gevallen. De VN-organisatie voor hulp aan Afghanistan heeft dat bekendgemaakt.

De autoriteiten in Kabul hebben eerder melding gemaakt van meer dan vierhonderd doden door wat een Pakistaanse luchtaanval is genoemd. Pakistan ontkent een kliniek te hebben aangevallen en spreekt van precisieaanvallen op militaire en terroristische infrastructuur.

ANP

