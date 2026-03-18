VN-organisatie stelt dodental kliniek Kabul op ruim 140

Bij het recente bombardement op een kliniek voor verslaafden in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 143 doden gevallen. De VN-organisatie voor hulp aan Afghanistan heeft dat bekendgemaakt.

De autoriteiten in Kabul hebben eerder melding gemaakt van meer dan vierhonderd doden door wat een Pakistaanse luchtaanval is genoemd. Pakistan ontkent een kliniek te hebben aangevallen en spreekt van precisieaanvallen op militaire en terroristische infrastructuur.

ANP

