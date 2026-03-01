Redactie Metro
Doden in Israël na raketaanval

Israeli emergency services secure the scene of a missile attack near Bet Shemesh, some 30 kilometres west of Jerusalem on March 1, 2026. Israeli emergency services announced that several people were injured on March 1, in the Bet Shemesh area (centre) after further Iranian missile strikes, the day after the US and Israel attacked Iran and assassinated its supreme leader. AHMAD GHARABLI / AFP
ANP / AFP / AHMAD GHARABLI

Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen door een Iraanse raketaanval in het Israëlische Beit Shemesh, berichten Israëlische media als Times of Israel en Haaretz. Ook raakten tientallen mensen gewond.

Een raket zou in de stad zijn ingeslagen in een woonwijk. Een openbare schuilkelder liep veel schade op en ook veel huizen raakten beschadigd. De brandweer zoekt nog naar mensen die vastzitten onder het puin.

De acht slachtoffers zouden ter plekke zijn overleden. Nog eens 28 personen, onder wie mogelijk ook kinderen, zijn volgens de ambulancedienst overgebracht naar ziekenhuizen.

Iran heeft met eigen raketaanvallen gereageerd op Israëlische en Amerikaanse bombardementen. Naast Israël worden ook landen bestookt waar zich Amerikaanse bases bevinden. De vergeldingsaanvallen hebben op meerdere plekken in het Midden-Oosten levens gekost.

ANP

Reacties