Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ambulances van Joodse organisatie in Londen in brand gestoken

Vier ambulances van een Joodse organisatie in het noorden van Londen zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gestoken, meldt de Britse politie. Zij zegt de brandstichting te behandelen als een „antisemitisch haatmisdrijf”.

„Er is een onderzoek gestart nadat vier ambulances van de Jewish Community Ambulance Service in Golders Green in brand zijn gestoken,” stelt de Metropolitan Police in een verklaring. „Agenten zijn nog ter plaatse.”

De ambulances waren eigendom van Hatzola, een non-profit vrijwilligersorganisatie die reageert op medische noodgevallen.

Explosies

Nabijgelegen woningen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen in de buurt zijn tijdelijk afgesloten, meldt de politie in een verklaring. Er zijn geen gewonden gevallen.

Ook werden er explosies gemeld. Volgens de politieverklaring waren dat waarschijnlijk „gasflessen aan boord van de ambulances” die door het vuur ontploften.

‘Duidelijke parallel’

In een reactie op X spreekt premier Keir Starmer van een „schokkende, antisemitische aanval”. In de Britse samenleving is volgens Starmer „geen plaats voor antisemitisme”. Eerder schreef minister van Volksgezondheid Wes Streeting al op datzelfde medium van een „ziekmakende” aanval.

Opperrabijn Ephraim Mirvis van het Gemenebest veroordeelde de aanval eveneens. Die was volgens hem niet alleen gericht op de Joodse gemeenschap, „maar ook op de waarden die we delen als samenleving”. Mark Gardner, de voorzitter van de Community Security Trust, een liefdadigheidsinstelling die Britse overheden en Joodse instellingen adviseert en traint over veiligheidsrisico’s, schrijft op X dat er een „duidelijke parallel te trekken is met de recente anti-Joodse aanvallen in Luik, Rotterdam en Amsterdam”.

ANP

Reacties