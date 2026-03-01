Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

VS: drie Amerikaanse militairen omgekomen bij operatie tegen Iran

The US flag, flown half-staff to commemorate the passing of former Vice President Dick Cheney, is surrounded by leaves at the White House in Washington, DC, as President Donald Trump returns to the White House in Washington, DC, following a trip to Palm Beach with a stop at a Washington Commanders game on November 9, 2025. Allison ROBBERT / AFP
ANP / AFP / ALLISON ROBBERT

Drie Amerikaanse militairen zijn zondag omgekomen tijdens de aanvallen van en op Iran. Dat meldt het Amerikaanse operationele commando in de regio, U.S. CENTCOM, op X. Vijf andere Amerikanen raakten zwaargewond. Enkele anderen zouden kleine verwondingen hebben opgelopen, zoals hersenschuddingen.

Onduidelijk is op dit moment om wie het gaat of waar de slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen twee dagen worden op verschillende plekken in het Midden-Oosten beschietingen over en weer uitgevoerd. Daarbij vielen al tientallen doden.

Het is voor het eerst dat de VS slachtoffers melden sinds de aanvallen zaterdagochtend begonnen. Toen werden onder meer in een door Israël geclaimde „precisieaanval” de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei en enkele van zijn hooggeplaatste bestuurders gedood.

Eerder waarschuwde de Amerikaanse president Donald Trump al dat bij „Operation Epic Fury” slachtoffers aan Amerikaanse kant konden vallen.

ANP

