Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Iran meldt ruim 100 doden door aanval VS op Iraans oorlogsschip

epaselect epa12794839 Medical staff unload the bodies of slain Iranian sailors from a vehicle at Karapitiya Hospital in Galle, Sri Lanka, 04 March 2026. US Defense Secretary Hegseth on 04 March 2026 confirmed that a US Navy submarine's torpedo hit and sunk the Iranian warship IRIS Dena in the Indian Ocean south of Sri Lanka. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
ANP / EPA / Chamila Karunarathne

Volgens het Iraanse leger zijn minstens 104 mensen omgekomen en 32 gewonden gevallen door een Amerikaanse aanval op een Iraans oorlogsschip voor de kust van Sri Lanka afgelopen week. Autoriteiten in Sri Lanka spraken eerder van minstens tachtig doden.

Een Amerikaanse onderzeeër bracht woensdag het fregat IRIS Dena tot zinken in de Indische Oceaan, op ongeveer 19 zeemijl van de zuidelijke havenstad Galle in Sri Lanka. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bevestigde vorige week dat de VS de aanval hadden uitgevoerd.

Het Iraanse vaartuig, de korvet IRIS Dena, sloeg woensdagochtend vroeg net buiten Sri Lankaanse wateren alarm, waarna dat land toeschoot om hulp te bieden. Het marineschip was op dat moment aan het zinken. Het fregat was volgens een Iraanse onderminister op de terugweg vanuit India. Het zou daar hebben deelgenomen aan oefeningen met andere landen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties