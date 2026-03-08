Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iran meldt ruim 100 doden door aanval VS op Iraans oorlogsschip

Volgens het Iraanse leger zijn minstens 104 mensen omgekomen en 32 gewonden gevallen door een Amerikaanse aanval op een Iraans oorlogsschip voor de kust van Sri Lanka afgelopen week. Autoriteiten in Sri Lanka spraken eerder van minstens tachtig doden.

Een Amerikaanse onderzeeër bracht woensdag het fregat IRIS Dena tot zinken in de Indische Oceaan, op ongeveer 19 zeemijl van de zuidelijke havenstad Galle in Sri Lanka. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bevestigde vorige week dat de VS de aanval hadden uitgevoerd.

Het Iraanse vaartuig, de korvet IRIS Dena, sloeg woensdagochtend vroeg net buiten Sri Lankaanse wateren alarm, waarna dat land toeschoot om hulp te bieden. Het marineschip was op dat moment aan het zinken. Het fregat was volgens een Iraanse onderminister op de terugweg vanuit India. Het zou daar hebben deelgenomen aan oefeningen met andere landen.

ANP

Reacties