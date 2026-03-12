Redactie Metro
Situatie met ‘actieve schutter’ bij grote synagoge nabij Detroit

Police tape is seen outside the Capital Jewish Museum following a shooting that left two people dead, in Washington, DC, in the early hours of May 22, 2025. Two Israeli embassy staffers were shot dead late Wednesday, May 21, outside a Jewish museum in Washington by a gunman who shouted
ANP / AFP / ALEX WROBLEWSKI

Bij een grote synagoge in West Bloomfield in de Amerikaanse staat Michigan is sprake van een situatie met een „actieve schutter”, meldt de lokale politie op X. Onduidelijk is of er slachtoffers zijn. Bij de synagoge zou onder meer een basisschool en voorschoolse opvang zijn gevestigd. Volgens lokale media zouden die op het moment geopend zijn.

Volgens nieuwszender Fox 2 zou iemand met zijn auto op het pand zijn ingereden, waarna werd geschoten. De auto zou in brand zijn gevlogen. Op livebeelden is te zien hoe rook opstijgt van nabij de ingang van de Temple Israel, een liberaal-joodse synagoge.

De politie en brandweer zijn in groten getale ter plaatse. Nabijgelegen scholen en religieuze instellingen zijn opgeroepen tot nader order te sluiten, en aanwezigen om te schuilen.

Naar eigen zeggen is de Temple Israel de grootste liberaal-joodse synagoge van de Verenigde Staten.

ANP

