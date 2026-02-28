Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VS voeren ook aanvallen op Iran uit

De Verenigde Staten voeren ook aanvallen uit op Iran. Dit hebben The New York Times en persbureau Reuters van officiële zijde vernomen. Israël had al laten weten dat de aanvallen lang voorbereid zijn en gecoördineerd worden met de Amerikanen.

Iraanse media melden talrijke explosies, onder meer in het centrum van hoofdstad Teheran. Maar ook in andere steden zijn zware explosies gehoord, zoals Isfahan, Karaj, Kermanshah,Tabriz en Qom. Volgens de Israëlische publieke omroep worden er aanvallen uitgevoerd op militaire doelen en op instellingen van het regime.

In Teheran zouden onder meer ministeries zijn aangevallen. De hoogste leider van het land, de ayatollah Ali Khamenei, zou niet meer in Teheran zijn. Veel inwoners proberen de stad uit te vluchten volgens plaatselijke media.

ANP

