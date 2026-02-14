Redactie Metro
Von der Leyen haalt uit naar NAVO-baas Rutte

European Commission President Ursula von der Leyen speaks on stage during the 62nd Munich Security Conference (MSC) on February 14, 2026 in Munich, southern Germany. Heads of state and government as well as foreign and defence ministers from all over the world are expected to attend the security policy talks from February 13 to 15, 2026. Alexandra BEIER / AFP
Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft uitgehaald naar NAVO-baas Mark Rutte op de veiligheidsconferentie in München. Ze hekelde zijn recente opmerking in het Europees Parlement. „Droom verder” als Europa denkt zonder de VS te kunnen, schamperde hij vorige maand. Die woorden vielen niet in goede aarde. De Duitse politica kwam er zaterdag op terug.

„Nee, mijn beste vriend, het gaat niet alleen om de status quo of om verdeeldheid en ontwrichting”, zei Von der Leyen vanaf het podium tegen Rutte, die in de zaal zat.

„Een onafhankelijk Europa betekent dat we onze kracht ontwikkelen zonder constant te leunen op iemand anders. Dat we sterk zijn, vooruitgaan en de uitdagingen aangaan die de wereld ons biedt. Dit is wat ik mijn vriend Mark Rutte wil vertellen.”

Haar woorden werden met applaus vanuit de zaal ontvangen.

