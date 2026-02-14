Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Von der Leyen haalt uit naar NAVO-baas Rutte

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft uitgehaald naar NAVO-baas Mark Rutte op de veiligheidsconferentie in München. Ze hekelde zijn recente opmerking in het Europees Parlement. „Droom verder” als Europa denkt zonder de VS te kunnen, schamperde hij vorige maand. Die woorden vielen niet in goede aarde. De Duitse politica kwam er zaterdag op terug.

„Nee, mijn beste vriend, het gaat niet alleen om de status quo of om verdeeldheid en ontwrichting”, zei Von der Leyen vanaf het podium tegen Rutte, die in de zaal zat.

„Een onafhankelijk Europa betekent dat we onze kracht ontwikkelen zonder constant te leunen op iemand anders. Dat we sterk zijn, vooruitgaan en de uitdagingen aangaan die de wereld ons biedt. Dit is wat ik mijn vriend Mark Rutte wil vertellen.”

Haar woorden werden met applaus vanuit de zaal ontvangen.

