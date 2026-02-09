Redactie Metro
Vrijgelaten oppositieleider in Venezuela gekidnapt

Venezuelan political leader Juan Pablo Guanipa speaks to the media after his release from Helicoide prison in Caracas on February 8, 2026. Two opposition figures close to Venezuela's Nobel peace laureate Maria Corina Machado were freed from jail on February 8, 2026, one month after authorities began releasing political prisoners following the ouster of leader Nicolas Maduro. Pedro MATTEY / AFP
ANP / AFP / Pedro Mattey

Oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa in Venezuela, die net was vrijgelaten uit de gevangenis, is gekidnapt door gewapende mannen. Dat zei oppositieleidster en Nobelprijswinnares María Corina Machado maandag.

„Zwaar gewapende mannen in burgerkleding kwamen aan in vier voertuigen en voerden hem met geweld af. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating”, aldus Machado.

Guanipa is een voormalig voorzitter van het Venezolaanse parlement. Hij werd zondag vrijgelaten, een maand nadat de regering begon met het vrijlaten van politieke gevangenen. Daarmee begonnen ze nadat de Amerikanen Caracas hadden aangevallen en president Nicolás Maduro en zijn vrouw hadden opgepakt.

Guanipa werd afgelopen mei gearresteerd omdat hij een terroristisch complot zou hebben geleid.

