Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Trump verhoogt wereldwijde importheffing van 10 naar 15 procent

US President Donald Trump speaks during a press conference in the Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, on February 20, 2026. US President Donald Trump will hold a press conference Friday to discuss the Supreme Court's ruling against a major part of his tariffs, spokeswoman Karoline Leavitt said. Mandel NGAN / AFP
ANP / AFP / Mandel Ngan

De Amerikaanse president Donald Trump verhoogt de wereldwijde importheffing die hij vrijdag invoerde van 10 naar 15 procent, meldt hij op zijn Truth Social.

Hij kondigde de importheffing vrijdag aan als reactie op de uitspraak van het hooggerechtshof, dat veel van de heffingen die Trump vorig jaar invoerde onwettig verklaarde. Hij schrijft nu de heffing per direct te verhogen „naar het volledig toegestane en wettelijk getoetste niveau van 15 procent.” De wereldwijde heffing is volgens Trump omdat veel landen „de VS al decennialang zonder vergelding hebben uitgebuit.”

Het Witte Huis meldde vrijdag dat sommige goederen worden vrijgesteld van de heffingen, zoals bepaalde kritieke mineralen, sommige landbouwproducten en verschillende voertuigen.

ANP

