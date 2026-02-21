Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump verhoogt wereldwijde importheffing van 10 naar 15 procent

De Amerikaanse president Donald Trump verhoogt de wereldwijde importheffing die hij vrijdag invoerde van 10 naar 15 procent, meldt hij op zijn Truth Social.

Hij kondigde de importheffing vrijdag aan als reactie op de uitspraak van het hooggerechtshof, dat veel van de heffingen die Trump vorig jaar invoerde onwettig verklaarde. Hij schrijft nu de heffing per direct te verhogen „naar het volledig toegestane en wettelijk getoetste niveau van 15 procent.” De wereldwijde heffing is volgens Trump omdat veel landen „de VS al decennialang zonder vergelding hebben uitgebuit.”

Het Witte Huis meldde vrijdag dat sommige goederen worden vrijgesteld van de heffingen, zoals bepaalde kritieke mineralen, sommige landbouwproducten en verschillende voertuigen.

