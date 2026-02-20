Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent

De Amerikaanse president Donald Trump gaat een decreet ondertekenen voor een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent. Dat zei Trump in een persconferentie na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarin een groot deel van zijn eerder ingevoerde importheffingen onwettig werd verklaard.

Volgens Trump valt dat decreet onder een handelswet uit 1974. De nieuwe heffing duurt maximaal 150 dagen. Hij zegt dat hij voor het invoeren hiervan geen toestemming nodig heeft van het Congres, een van de kritiekpunten van het Hooggerechtshof op de eerdere heffingen.

De president zei ook niet van plan te zijn de heffingen terug te betalen. „We zullen de komende vijf jaar waarschijnlijk in de rechtbank zitten.”

Onderzoek

Trump noemde het oordeel van het Hooggerechtshof „zeer teleurstellend”. Volgens hem zijn de rechters beïnvloed door „buitenlandse belangen”.

„Buitenlandse landen die ons al jaren oplichten, zijn dolblij. Ze zijn zo gelukkig. En ze dansen op straat, maar dat zal niet lang duren, dat kan ik je verzekeren.”

De president zei ook dat onderzoek zal worden gedaan naar andere juridische manieren om „oneerlijke handelspraktijken van andere landen en bedrijven” tegen te gaan. Trump stelde dat hij met zijn heffingen „zeer effectief Amerika weer groot heeft gemaakt”. Daarbij wees Trump onder meer op de recordstanden op de aandelenbeurzen in New York.

