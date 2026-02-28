Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: we maken Irans raketprogramma met de grond gelijk

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een video op Truth Social bevestigd dat zijn land bezig is met een luchtaanval op Iran. Hij zegt dat Iran bezig was met het ontwikkelen van kernwapens en dat de Verenigde Staten dat niet konden toestaan. Ook verklaart hij dat Irans raketprogramma „met de grond gelijk” zal worden gemaakt.

„Een korte tijd geleden is het Amerikaanse leger begonnen met grote gevechtsoperaties in Iran”, begint Trump zijn video, die acht minuten duurt. „Het doel is om het Amerikaanse volk te beschermen tegen opkomende dreigingen van het Iraanse regime, een wrede groep van harde, vreselijke mensen.”

De VS en Israël vielen Iran vorige zomer ook al aan om te voorkomen dat het land een kernwapen kon ontwikkelen. De laatste maanden werd er onderhandeld om een nieuwe aanval te voorkomen. „We hebben het geprobeerd, ze wilden een deal sluiten, toen weer niet, toen weer wel, ze wisten niet wat er gebeurde.”

Volgens Trump heeft Iran nu tientallen jaren „terreur” gezaaid, niet alleen in eigen land, maar ook door groepen in andere landen in het Midden-Oosten te steunen, zoals Jemen, Libanon en Syrië.

ANP

Reacties