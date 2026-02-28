Redactie Metro
Trump meldt dood Iraanse leider Khamenei

epa12749895 An Iranian man holds a picture of Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during a memorial ceremony for those killed in anti-government protests earlier last month, at the Mosallah mosque in Tehran, Iran, 17 February 2026. Following US military threats against Iran, Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei said on 17 February 2026, that the US and its president could not destroy Iran, adding that the 'strongest military force in the world may at times be struck so hard that it cannot get up again'. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
ANP / EPA / Abedin Taherkenareh

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de dood van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei via Truth Social bevestigd.

„Khamenei, een van de kwaadaardigste mensen ooit, is dood”, schrijft hij. „Dit is niet alleen gerechtigheid voor het Iraanse volk, maar voor alle geweldige Amerikanen en mensen uit vele landen over de hele wereld die zijn gedood of verminkt door Khamenei en zijn bende bloeddorstige SCHURKEN”.

Israël en de Verenigde Staten voerden zaterdag aanvallen uit op Iran. Ze bombardeerden daarbij onder meer het wooncomplex van Khamenei. Een hoge Israëlische functionaris meldde eerder op zaterdag de dood van Khamenei en zei dat zijn lichaam was gevonden. Iran weersprak dat.

‘Grootste kans’

„Hij kon onze inlichtingendiensten en zeer geavanceerde trackingsystemen niet ontwijken en, door nauwe samenwerking met Israël, konden hij en de andere leiders die samen met hem zijn gedood, niets doen”, aldus Trump. De Amerikaanse president spreekt de hoop uit dat de Iraanse Revolutionaire Garde, het leger en andere veiligheids- en politiediensten zullen samenwerken om het land terug te brengen „naar de grootsheid die het verdient”.

„Dit is de grootste kans voor het Iraanse volk om hun land terug te winnen”, vervolgt de Amerikaanse president zijn bericht op Truth Social.

ANP

