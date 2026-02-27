Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Doden en tientallen gewonden door tramontsporing Milaan

Een tramontsporing heeft in de Italiaanse stad Milaan twee mensen het leven gekost. Ook zijn 39 anderen gewond geraakt. Een van hen is volgens de brandweer in kritieke toestand.

Het is nog niet bekend waardoor de volle tram vrijdagmiddag ontspoorde op de Viale Vittorio Veneto, centraal in Milaan. Ooggetuigen zeggen dat de tram rechtdoor moest rijden, maar draaide, ontspoorde en vervolgens tegen een gebouw botste. De bestuurderscabine raakte daarbij zwaar beschadigd.

De Noord-Italiaanse stad stond eerder deze maand in het teken van de Olympische Spelen. Momenteel vindt in Milaan de beroemde Fashion Week plaats.

ANP

Vorige Volgende

Reacties