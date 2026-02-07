Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oekraïne meldt opnieuw aanvallen op stroomvoorziening

Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw grootschalige aanvallen uitgevoerd op de Oekraïense energie-infrastructuur, meldt minister van Energie Denys Sjmyhal. Daardoor is in veel regio’s van het land de stroom uitgeschakeld, schrijft netbeheerder Ukrenergo op Facebook. Ook zijn de geplande stroomonderbrekingen per regio, bedoeld om te kunnen voldoen aan de stroomvraag, tijdelijk onderbroken.

Op X schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat schade is gemeld aan infrastructuur in Volyn, Ivano-Frankivsk, Rivne en het nabij de Poolse grens gelegen Lviv. Bij de aanval werden volgens het staatshoofd meer dan 400 drones en zo’n 40 raketten ingezet. Polen meldde eerder op zaterdag dat twee vliegvelden nabij de Oekraïense grens tijdelijk uit voorzorg werden gesloten. Inmiddels zijn de luchthavens weer operationeel. Volgens Zelensky wordt hard gewerkt aan herstelwerkzaamheden.

Hoewel Rusland en Oekraïne recentelijk nog een grote gevangenenruil deden, lijkt er vooralsnog geen schot te zitten in de vredesonderhandelingen tussen de twee landen. Op tafel ligt nog altijd de verdeling van het oostelijke grondgebied van Oekraïne. Gesprekken onder leiding van de Amerikaanse delegatie in Abu Dhabi werden door de Verenigde Staten omschreven als „productief”. Binnenkort zou daar een vervolg aan worden gegeven. In de tussentijd blijft Rusland onaflatend Oekraïnes energie-infrastructuur aanvallen.

Averechts effect

Onder druk van de VS stemde Rusland eind januari in om de stroomvoorziening van Oekraïne tijdelijk te ontzien. Het was de afgelopen weken zeer koud in grote delen van Oekraïne, met temperaturen die tientallen graden onder nul doken. Volgens Zelensky had dat tijdelijke staakt-het-vuren een averechts effect; Moskou zou de onderbreking hebben gebruikt om raketten op te sparen en te wachten tot de koudste dagen van het jaar, aldus Zelensky.

Oekraïne zelf valt ondertussen herhaaldelijk Russische gas- en olie-infrastructuur aan, soms diep in het binnenland. Volgens Kyiv zijn dat legitieme doelen, omdat Rusland middels die industrie de strijd aan het front faciliteert.

