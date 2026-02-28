Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Qatar onderschept Iraanse raket

Qatar heeft een Iraanse raket onderschept, meldt Al Jazeera op basis van het Qatarese leger. In dat land hebben de Amerikanen een militaire basis. Die viel Iran ook aan na de vorige Amerikaanse aanvallen in de zomer van 2025.

Al Jazeera zendt uit vanuit Qatar en in de studio ging zaterdagochtend een alarm af dat iedereen op zijn of haar telefoon kreeg. Daarin wordt de bevolking opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke aanvallen en uit de buurt te blijven van militaire bases.

De nieuwszender meldt dat er ook explosies te horen zijn in Bahrein, waar ook een Amerikaanse basis is.

