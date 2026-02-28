Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Qatar onderschept Iraanse raket

A plume of smoke rises following a reported explosion in Tehran on February 28, 2026. Two loud blasts were heard in Tehran on February 28 morning by AFP journalists, and two plumes of thick smoke were seen over the centre and east of the Iranian capital. Israel's defence ministry announced it had launched a
ANP / AFP / Atta Kenare

Qatar heeft een Iraanse raket onderschept, meldt Al Jazeera op basis van het Qatarese leger. In dat land hebben de Amerikanen een militaire basis. Die viel Iran ook aan na de vorige Amerikaanse aanvallen in de zomer van 2025.

Al Jazeera zendt uit vanuit Qatar en in de studio ging zaterdagochtend een alarm af dat iedereen op zijn of haar telefoon kreeg. Daarin wordt de bevolking opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke aanvallen en uit de buurt te blijven van militaire bases.

De nieuwszender meldt dat er ook explosies te horen zijn in Bahrein, waar ook een Amerikaanse basis is.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties