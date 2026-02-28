Redactie Metro
Premier Jetten roept op tot terughoudendheid na aanval op Iran

DEN HAAG - Minister-president Rob Jetten verdedigt zijn nieuwe minderheidskabinet in de Tweede Kamer op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring. Jetten beantwoordt de vragen die hem in eerste termijn zijn gesteld, waarna de Kamer moties kan indienen. REMKO DE WAAL / ANP
Premier Rob Jetten roept alle partijen op tot terughoudendheid nadat zaterdag een aanval van Israël en de Verenigde Staten op Iran is begonnen. Hij deed die oproep in Nieuwegein, waar D66 zaterdag een partijcongres houdt.

„Het is duidelijk dat er nu vooral sprake is van een geweldsescalatie die hopelijk niet verder uit de hand loopt. We zullen dit nauwgezet volgen, omdat ik vrees dat dit nog niet voorbij is”, zei de premier.

Hij wil nog niet zeggen of de aanval op Iran gerechtvaardigd is. Daarover vindt volgens hem overleg plaats met andere Europese landen.

Het is een „bruut regime” dat aan de macht is in Iran, aldus Jetten. Maar hij denkt niet dat deze aanvallen zomaar een einde maken aan het bewind dat recent nog bij betogingen duizenden mensen doodde. „Maar een regimechange vraagt meer dan alleen maar aanvallen die we nu zien.”

