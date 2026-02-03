Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Palestijnen met Nederlands visum vragen hulp van Nederland bij vertrek uit Gaza

Drie Palestijnen met een geldig visum voor Nederland stappen naar de rechter om hulp af te dwingen bij hun evacuatie uit Gaza. Volgens hen weigert het ministerie van Buitenlandse Zaken consulaire bijstand, terwijl zij zonder hulp het gebied niet kunnen verlaten. De zaak diende gisteren in een spoedzitting bij de rechtbank in Den Haag.

Het gaat om twee studenten en een journalist, onderdeel van een groep van 42 Palestijnen die toestemming kregen om in Nederland te werken, studeren of onderzoek te doen. Hun visa liggen klaar op de Nederlandse ambassade in Amman, maar die plek bereiken is vanuit Gaza praktisch onmogelijk zonder ondersteuning van de overheid.

Hoop binnen handbereik, maar onbereikbaar

Eén van hen is Bilal al Farra, die met zijn gezin in een vluchtelingenkamp woont. Hij zou deze week beginnen aan een master economie aan de Universiteit Maastricht. Hij geeft aan dat het voelt alsof zijn hoop is weggenomen.

Nederland evacueerde vorig jaar nog dertien Palestijnen, maar stelt nu dat de omstandigheden zijn veranderd sinds het staakt-het-vuren van oktober. De eisers bestrijden dat beeld. In schriftelijke verklaringen beschrijven zij aanhoudende bombardementen, dodelijk geweld en een ernstige humanitaire crisis. Volgens hen is het dagelijks leven nog altijd levensgevaarlijk.

Rafah geen oplossing voor mensen met visum

De grensovergang bij Rafah is deels open, maar alleen voor zieken en gewonden die medische zorg nodig hebben. Voor mensen met een studie- of werkvisum biedt dat geen uitweg.

Ook journalist Hisham Zaqout, die een visum heeft om te werken bij onderzoeksinstituut NIAS, wacht in onzekerheid. Zijn project draait om het beschermen van journalistenverhalen in conflictgebieden, genaamd ‘De getuigen het zwijgen opleggen’. In zijn voorgelezen verklaring aan de rechtbank stond: „Het is een pijnlijke ironie dat ik, terwijl ik op deze administratieve beslissing wacht, zelf het reële risico loop het zwijgen opgelegd te krijgen. Voordat ik ook maar aan dit onderzoek kan beginnen.”

De rechter doet over twee weken uitspraak. Bij een positieve beslissing hopen ook andere Palestijnen met een Nederlands visum alsnog te kunnen vertrekken.

