Oekraïense oud-minister bij grens opgepakt tijdens vluchtpoging

De Oekraïense oud-minister Herman Haloesjtsjenko is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt terwijl hij het land probeerde te verlaten. Volgens nieuwssite Ukrainska Pravda is de oud-minister, die in verband wordt gebracht met een grote corruptiezaak, op de grens uit een trein gehaald.

Haloesjtsjenko was minister van Justitie toen in november bekend werd dat hij voorkwam in een groot onderzoek naar corruptie in de energiesector. Hij leidde eerder het ministerie van Energie en zou „persoonlijke voordelen” hebben verkregen. Ook zijn opvolger Svitlana Hryntsjoek zou betrokken zijn bij het schandaal, waarmee tientallen miljoenen euro’s gemoeid zouden zijn.

De twee ministers werden in november geschorst. Enkele dagen later stemde het parlement in met hun ontslag. Zij ontkennen de beschuldigingen.

ANP

