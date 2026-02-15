Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Oekraïense oud-minister bij grens opgepakt tijdens vluchtpoging

epa12051097 German Galushchenko, Ukraine's energy minister, attends the International Summit on the Future of Energy Security in London, Britain, 24 April 2025. The International Energy Agency (IEA) and the UK government are hosting a two-day summit of more than 60 countries and numerous companies to discuss the future of energy security. EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL
ANP / EPA / CHRIS J. RATCLIFFE / POOL

De Oekraïense oud-minister Herman Haloesjtsjenko is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt terwijl hij het land probeerde te verlaten. Volgens nieuwssite Ukrainska Pravda is de oud-minister, die in verband wordt gebracht met een grote corruptiezaak, op de grens uit een trein gehaald.

Haloesjtsjenko was minister van Justitie toen in november bekend werd dat hij voorkwam in een groot onderzoek naar corruptie in de energiesector. Hij leidde eerder het ministerie van Energie en zou „persoonlijke voordelen” hebben verkregen. Ook zijn opvolger Svitlana Hryntsjoek zou betrokken zijn bij het schandaal, waarmee tientallen miljoenen euro’s gemoeid zouden zijn.

De twee ministers werden in november geschorst. Enkele dagen later stemde het parlement in met hun ontslag. Zij ontkennen de beschuldigingen.

ANP

