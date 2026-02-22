Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ontploffingen gehoord in Kyiv na waarschuwing voor raketaanval

Nadat de Oekraïense autoriteiten in Kyiv in de nacht van zaterdag op zondag hadden gewaarschuwd voor een Russische ballistische raketaanval, hebben verslaggevers van persbureau AFP in de stad meerdere krachtige explosies gehoord. Inwoners waren opgeroepen naar de schuilplaatsen in de stad te gaan.

„Let op! Er is een luchtalarm afgekondigd in Kyiv vanwege de dreiging dat de vijand ballistische wapens inzet,” meldde het militaire bestuur in de stad rond 04.00 uur. Zij riep inwoners op in de schuilplaatsen te blijven tot het alarm weer wordt opgeheven. Iets later bevestigde hetzelfde bestuur de aanval op Telegram: „De vijand valt de hoofdstad aan met ballistische wapens.”

De luchtmacht breidde het alarm later uit tot het hele land. Volgens de regering waren de droneaanvallen gericht op energie-infrastructuur. Een persoon zou in de regio Kyiv om het leven zijn gekomen, vijf anderen raakten gewond.

De aanvallen hebben ook tot verhoogde waakzaamheid geleid langs de westgrens van Oekraïne met Polen. Het Poolse Operationele Commando meldde zondagochtend dat het gevechtsvliegtuigen heeft laten opstijgen nadat het waarnam dat Rusland „aanvallen uitvoert op het grondgebied van Oekraïne”.

ANP

