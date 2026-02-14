Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland en bondgenoten: Rusland vergiftigde Navalny in cel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is door Rusland in zijn cel vermoord met gif, concluderen Nederland, het VK, Zweden, Frankrijk en Duitsland. Er is op hem epibatidine gevonden, stellen ze. „Alleen de Russische staat had de middelen, het motief en het lak aan het internationaal recht” om zo’n daad te plegen, menen ze.

Moskou houdt vol dat Navalny door natuurlijke omstandigheden om het leven is gekomen, „maar gezien de toxiciteit van epibatidine en de gemelde symptomen was vergiftiging zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak”, schrijven de landen in een verklaring nadat onderzoek is uitgevoerd op stalen van Navalny’s lichaam. Epibatidine is een gif dat voorkomt in pijlgifkikkers die leven in Zuid-Amerika en van nature niet voorkomen in Rusland.

Op een persconferentie op de veiligheidsconferentie in München zei Navalny’s weduwe Joelia Navalnaja dat het nu „wetenschappelijk is bewezen” dat haar man is vermoord.

Bezorgdheid

De nieuwste bevindingen laten volgens de landen zien dat Rusland verantwoordelijk moet worden gehouden voor herhaalde schendingen van verdragen die de inzet van biologische en chemische wapens verbieden. „We zijn verder bezorgd dat Rusland niet al zijn chemische wapens heeft vernietigd”, schrijven de landen.

Navalny werd in 2020 ook al eens vergiftigd, toen met novitsjok. Nadat hij hier in Duitsland van herstelde, keerde hij in januari 2021 terug naar Rusland. Hij werd direct na aankomst opgepakt en overleed in februari 2024 in een Siberisch strafkamp.

Moskou wordt er vaker van beschuldigd vijanden van de regering te vergiftigen. In het Britse Salisbury overleed in 2018 de 44-jarige Dawn Sturgess, nadat zij werd blootgesteld aan novitsjok, dat in een parfumflesje zat. Het zenuwgif was eigenlijk bestemd voor dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter.

ANP

Reacties