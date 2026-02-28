Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israëlische media: steeds meer tekenen dat Khamenei gedood is

Anonieme bronnen zeggen tegen Israëlische bronnen dat er „steeds meer tekenen” zijn dat de Iraanse ayatollah Ali Khamenei is omgekomen bij de Israëlische en Amerikaanse aanvallen van zaterdag. Het is onduidelijk waar Khamenei zich bevindt en alle berichten over zijn lot zijn onbevestigd.

Israël heeft wel al eerder gezegd dat Khamenei een van de doelwitten van de aanvallen was. Op satellietbeelden was bovendien te zien dat het terrein van zijn huis geraakt is. Het is niet bekend of hij daar op dat moment was.

Het Israëlische Channel 12 meldt dat de inschatting van Israël over de mogelijke dood van Khamenei in elk geval niet gebaseerd is op die satellietbeelden. Waarop dan wel, is onduidelijk.

Toespraak

Er gaan ook berichten rond dat Khamenei binnenkort een televisietoespraak zal houden. Maar, zo suggereert Channel 12, die zou dan al eerder zijn opgenomen.

Bronnen zeggen ook tegen persbureau Reuters dat de Iraanse defensieminister Amir Nasirzadeh en de leider van de Revolutionaire Garde Mohammed ​Pakpour zijn gedood.

‘Niet zo’n groot probleem’

De Iraanse buitenlandminister Abbas Araqchi erkent in een interview met NBC News dat „een aantal commandanten” van de Revolutionaire Garde zijn gedood, maar noemt dat ook „niet zo’n groot probleem”.

Hij zei ook dat Khamenei nog in leven is, „voor zover ik weet”. „Alle hooggeplaatste functionarissen zijn in leven. Dus iedereen is nu in positie, we hebben deze situatie onder controle en alles is in orde.”

ANP

