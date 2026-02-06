Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kroonprinses Mette-Marit biedt excuses aan voor banden Epstein

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft excuses aangeboden voor haar „vriendschap met Epstein”. Het Noorse hof deelde vrijdag een verklaring van de kroonprinses. „Het is belangrijk voor mij om mijn excuses aan te bieden aan iedereen die ik teleurgesteld heb”, schrijft Mette-Marit. De vrouw van kroonprins Haakon biedt ook haar excuses aan „voor de situatie waarin ik de koninklijke familie heb gebracht, vooral de koning en koningin”.

Mette-Marit neemt „nadrukkelijk afstand” van Epsteins misbruik. De veroordeelde zedendelinquent stierf in 2019 in zijn cel in afwachting van een proces vanwege het grootschalig faciliteren van misbruik. Volgens het Noorse hof wil Mette-Marit „graag vertellen wat er is gebeurd en zich nader verklaren”. Daartoe is de kroonprinses op dit moment echter niet in staat. „De kroonprinses bevindt zich in een zeer moeilijke situatie. Ze hoopt op begrip dat ze tijd nodig heeft om zichzelf te herpakken”, aldus het Noorse hof.

Mette-Marit trof Epstein tussen 2011 en 2013 verschillende keren. Bij alle ontmoetingen waren ook andere mensen aanwezig. Ook heeft de kroonprinses uitvoerig mailcontact gehad met Epstein, blijkt uit de documenten die het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijgegeven. In de mails vroeg Mette-Marit onder meer of het ongepast was naakte vrouwen als telefoonachtergrond te kiezen voor haar destijds 15-jarige zoon Marius Borg Høiby. „Sommige berichten tussen Epstein en mij weerspiegelen niet de persoon die ik wil zijn.”

De nu 29-jarige Høiby staat momenteel in Oslo terecht op verdenking van 38 strafbare feiten, waaronder verkrachting en seksueel misbruik van meerdere vrouwen.

