Regering Israël akkoord met omstreden plannen Westoever

Palestinian farmers from the village of Burqa, drive their tractor past a fence decorated with Israeli flags installed by Jewish settlers after they announced their control over the historical Al-Masoudiya Ottoman era train station, which operated between the Palestinian cities of Nablus and Tulkarm in the 1920s, just north of the city of Nablus, in the northern Israeli-occupied West Bank on February 15, 2026. Violence in the Palestinian West Bank, which Israel has occupied since 1967, has soared since the Hamas attack on Israel triggered the Gaza war in October 2023. New Israeli measures taken on the weekend of February 9, 2026, for the occupied West Bank, are expected to accelerate the territory's annexation, ease land purchases by settlers and push Palestinians into increasingly isolated enclaves. Jaafar ASHTIYEH / AFP
De Israëlische regering heeft ingestemd met omstreden plannen om de controle over de bezette Westelijke Jordaanoever uit te breiden. Vorige week ging het Israëlische veiligheidskabinet al akkoord, wat leidde tot kritiek uit onder meer de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Israël bezet de Westoever sinds 1967. Internationaal wordt gevreesd dat Israël zich op deze manier voorbereidt op een annexatie van het Palestijnse gebied. De Europese Commissie veroordeelde de plannen eerder als „wederom een stap in de verkeerde richting”.

De plannen gaan over procedures voor zogenoemde landregistratie en het aankopen van bezittingen. Hierdoor moet het volgens Israëlische media makkelijker worden voor kolonisten om nederzettingen te stichten. Daarbij worden vaak Palestijnse bewoners uit hun dorpen verdreven. Volgens de Verenigde Naties zijn de nederzettingen illegaal.

