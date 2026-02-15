Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Regering Israël akkoord met omstreden plannen Westoever

De Israëlische regering heeft ingestemd met omstreden plannen om de controle over de bezette Westelijke Jordaanoever uit te breiden. Vorige week ging het Israëlische veiligheidskabinet al akkoord, wat leidde tot kritiek uit onder meer de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Israël bezet de Westoever sinds 1967. Internationaal wordt gevreesd dat Israël zich op deze manier voorbereidt op een annexatie van het Palestijnse gebied. De Europese Commissie veroordeelde de plannen eerder als „wederom een stap in de verkeerde richting”.

De plannen gaan over procedures voor zogenoemde landregistratie en het aankopen van bezittingen. Hierdoor moet het volgens Israëlische media makkelijker worden voor kolonisten om nederzettingen te stichten. Daarbij worden vaak Palestijnse bewoners uit hun dorpen verdreven. Volgens de Verenigde Naties zijn de nederzettingen illegaal.

ANP

