Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël: ayatollah en Iraanse president doelwit van aanvallen

De Israëlische aanvallen op Iran waren onder meer gericht op ayatollah Ali Khamenei en president Masoud Pezeshkian, zegt een Israëlische functionaris tegen Israëlische media. Het is nog onduidelijk of die aanvallen succesvol waren, zegt hij.

Iraanse media meldden eerder dat Pezeshkian veilig was en dat de ayatollah naar een veilige locatie was gebracht. Ze zijn nog niet in het openbaar verschenen sinds Israël en de Verenigde Staten zijn begonnen met de aanvallen.

Er zijn in elk geval ook explosies geweest in de buurt van het huis van de ayatollah in Teheran.

ANP

Vorige Volgende

Reacties