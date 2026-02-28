Redactie Metro
Israël: ayatollah en Iraanse president doelwit van aanvallen

This handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei shows him during a religious gathering in Tehran on February 19, 2026, on the first day of the Muslim holy month of Ramadan according to local observation. Handout / KHAMENEI.IR / AFP
ANP / AFP / HANDOUT

De Israëlische aanvallen op Iran waren onder meer gericht op ayatollah Ali Khamenei en president Masoud Pezeshkian, zegt een Israëlische functionaris tegen Israëlische media. Het is nog onduidelijk of die aanvallen succesvol waren, zegt hij.

Iraanse media meldden eerder dat Pezeshkian veilig was en dat de ayatollah naar een veilige locatie was gebracht. Ze zijn nog niet in het openbaar verschenen sinds Israël en de Verenigde Staten zijn begonnen met de aanvallen.

Er zijn in elk geval ook explosies geweest in de buurt van het huis van de ayatollah in Teheran.

