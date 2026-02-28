Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël meldt Iraanse raketlanceringen, luchtalarm in Noord-Israël

Iran heeft raketten afgevuurd in de richting van Israël, meldt het Israëlische leger op X. In het noorden van Israël gaat het luchtalarm af en worden mensen opgeroepen om naar schuilkelders te gaan. Volgens het Israëlische leger is de luchtafweer geactiveerd om de raketten te onderscheppen.

Iran had al aangekondigd een tegenaanval voor te bereiden, nadat Israël en de Verenigde Staten waren begonnen met luchtaanvallen op Iran. Na de Amerikaans-Israëlische aanvallen in de zomer van 2025 reageerde Iran ook met honderden drones en raketten.

ANP

Reacties