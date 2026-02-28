Redactie Metro
Israël meldt Iraanse raketlanceringen, luchtalarm in Noord-Israël

epa12663771 Israel's Minister of Defense Israel Katz talks to Greece's defense minister during their meeting in Athens, Greece, 20 January 2026. EPA/YANNIS KOLESIDIS
ANP / EPA / Yannis Kolesidis

Iran heeft raketten afgevuurd in de richting van Israël, meldt het Israëlische leger op X. In het noorden van Israël gaat het luchtalarm af en worden mensen opgeroepen om naar schuilkelders te gaan. Volgens het Israëlische leger is de luchtafweer geactiveerd om de raketten te onderscheppen.

Iran had al aangekondigd een tegenaanval voor te bereiden, nadat Israël en de Verenigde Staten waren begonnen met luchtaanvallen op Iran. Na de Amerikaans-Israëlische aanvallen in de zomer van 2025 reageerde Iran ook met honderden drones en raketten.

ANP

