Iran dreigt met ‘regionaal conflict’ bij Amerikaanse aanval

De hoogste Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei heeft gewaarschuwd voor een groot conflict als de Verenigde Staten zijn land aanvallen. „De Amerikanen moeten weten dat als ze een oorlog beginnen, het deze keer een regionale oorlog zal zijn”, verklaarde hij volgens het Iraanse persbureau Tasnim.

De spanning in de regio is opgelopen sinds Iran grote anti-regeringsprotesten met veel geweld heeft onderdrukt. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde eerder al met ingrijpen en heeft een „armada” richting Iran gestuurd. Hij eist dat het land een deal met hem sluit. Iran dreigt met tegenaanvallen, maar zoekt ook een diplomatieke uitweg.

Volgens Khamenei is zijn land niet uit op oorlog en zal het ook geen oorlog beginnen. „Maar het Iraanse volk zal hard terugslaan tegen iedereen die aanvalt of schade veroorzaakt.”

