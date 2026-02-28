Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël: hoogste leider Khamenei van Iran is gedood

De Iraanse leider Ali Khamenei is dood en zijn lichaam is gevonden. Dat zegt een hoge Israëlische functionaris tegen persbureau Reuters. Iran heeft de dood van Khamenei nog niet bevestigd.

Ook in Israëlische media wordt bericht dat Khamenei dood zou zijn. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde eerder dat daar veel aanwijzingen voor waren.

„Er zijn veel tekenen dat deze tiran dood is. Vanmorgen hebben we hoge functionarissen in het regime van de ayatollahs uitgeschakeld, commandanten van de Revolutionaire Garde, en belangrijke figuren in het nucleaire programma. En we zullen doorgaan”, aldus de premier.

Netanyahu en de Amerikaanse president Donald Trump hebben een foto van het lichaam van Khamenei gezien, berichten twee Israëlische televisiezenders. Het lichaam van de leider zou na bombardementen zijn gevonden in het puin van zijn complex.

De autoriteiten in Iran waarschuwden na berichten over de dood van hun leider om niet alles te geloven. „De vijand grijpt naar psychologische oorlogsvoering, iedereen moet op zijn hoede zijn”, zei een woordvoerder van het kantoor van Khamenei.

In de Iraanse hoofdstad Teheran klonk volgens getuigen evenwel gejuich nadat de dood van Khamenei was gemeld. In Iran waren er dit jaar weer grote antiregeringsprotesten. De autoriteiten hebben die met veel geweld onderdrukt.

Ayatollah Khamenei (86) staat sinds 1989 aan het hoofd van het theocratische regime in Iran. Hij volgde in dat jaar de overleden ayatollah Ruhollah Khomeini op, die na de revolutie van de jaren zeventig aan de basis stond van de islamitische republiek.

