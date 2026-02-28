Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Extra journaals op NPO 1 en SBS6 na aanvallen op Iran

De NOS zendt zaterdag op NPO 1 een ingelast journaal uit in verband met de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran. Ook op SBS6 is in de ochtendeditie van Hart van Nederland veel aandacht voor de gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

Talpa laat weten dat Hart van Nederland ook langer doorgaat. Tot 11.30 uur zijn er extra uitzendingen te zien met het laatste nieuws over het conflict.

Israël en de Verenigde Staten zijn zaterdag begonnen met luchtaanvallen op Iran. Beide landen vielen Iran vorige zomer ook al aan om te voorkomen dat het land een kernwapen kon ontwikkelen. De laatste maanden werd er onderhandeld om een nieuwe aanval te voorkomen.

Ook RTL Nieuws maakt zaterdag extra nieuwsbulletins in verband met de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran. Er zijn extra journaals om 10.30 uur, 11.30 uur en 12.30 uur, laat een woordvoerder weten.

ANP

Reacties