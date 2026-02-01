Redactie Metro
Tientallen gewonden bij onrust in Turijn

Zeker 31 politiemensen zijn gewond geraakt bij uit de hand gelopen protesten in Turijn. Dat melden de Italiaanse autoriteiten, die ook spreken over tien aanhoudingen. Over het aantal gewonde demonstranten bestaat onduidelijkheid.

In de noordelijke Italiaanse stad vonden zaterdag protesten plaats tegen de ontruiming van een links cultureel centrum eind vorig jaar. Aan de acties deden volgens organisatoren zo’n 50.000 mensen mee.

Uiteindelijk braken rellen uit, waarbij de politie onder meer zou zijn bekogeld met stenen en molotovcocktails. Ook zou brand zijn gesticht. Veiligheidstroepen reageerden met traangas en de inzet van een waterkanon.

De rechtse Italiaanse regering veroordeelde de onrust als een „aanval op de staat”. Het kwam in december ook al tot ongeregeldheden na de ontruiming van het centrum.

