Buitenlandchef: EU wil Oekraïne nog geen toetredingsdatum geven

De Europese Unie wil nog geen datum noemen waarop Oekraïne EU-lid kan worden, denkt buitenlandchef Kaja Kallas. Oekraïne wil een datum vastleggen in een vredesregeling met Rusland, waarover nu wordt onderhandeld. Het land ziet dat als een van de ‘veiligheidsgaranties’ die het tegen Rusland moeten beschermen.

„Mijn indruk is dat de lidstaten nog niet klaar zijn om een concrete datum te geven”, zei Kallas op de grote veiligheidsconferentie in München. „Er is nog veel werk dat gedaan moet worden.”

Zelensky drong er zaterdag in München opnieuw op aan dat de EU afspreekt dat Oekraïne volgend jaar toetreedt. Het kandidaat-land werkt daar volgens hem in een ijltempo naartoe en denkt dan aan de vele voorwaarden te kunnen voldoen. Als het tot een vredesakkoord met Rusland zou komen zonder afspraak over EU-toetreding, zal Rusland er nadien alles aan doen om die te dwarsbomen, vreest Zelensky.

ANP

