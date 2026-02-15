Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Buitenlandchef: EU wil Oekraïne nog geen toetredingsdatum geven

epa12741563 European High Representative for Foreign and Security Policy, Kaja Kallas speaks during the 62nd Munich Security Conference (MSC), in Munich, Germany, 15 February 2026. High-level international decision-makers meet at the 62nd Munich Security Conference from 13 to 15 February 2026 to discuss global security issues. EPA/RONALD WITTEK
ANP / EPA / Ronald Wittek

De Europese Unie wil nog geen datum noemen waarop Oekraïne EU-lid kan worden, denkt buitenlandchef Kaja Kallas. Oekraïne wil een datum vastleggen in een vredesregeling met Rusland, waarover nu wordt onderhandeld. Het land ziet dat als een van de ‘veiligheidsgaranties’ die het tegen Rusland moeten beschermen.

„Mijn indruk is dat de lidstaten nog niet klaar zijn om een concrete datum te geven”, zei Kallas op de grote veiligheidsconferentie in München. „Er is nog veel werk dat gedaan moet worden.”

Zelensky drong er zaterdag in München opnieuw op aan dat de EU afspreekt dat Oekraïne volgend jaar toetreedt. Het kandidaat-land werkt daar volgens hem in een ijltempo naartoe en denkt dan aan de vele voorwaarden te kunnen voldoen. Als het tot een vredesakkoord met Rusland zou komen zonder afspraak over EU-toetreding, zal Rusland er nadien alles aan doen om die te dwarsbomen, vreest Zelensky.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties