Leider van Mexicaans Jalisco-kartel gedood bij politie-inval

Een topfiguur van een drugskartel is omgekomen tijdens een inval van de Mexicaanse autoriteiten in de westelijke staat Jalisco. De Mexicaanse autoriteiten hebben dat bevestigd na berichtgeving van Mexicaanse media.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, beter bekend als El Mencho, werd zondagochtend gedood tijdens een federale operatie tegen het Jalisco New Generation Cartel. Hij raakte zwaargewond toen er werd geschoten. Hij overleed toen hij met een vlucht naar Mexico-Stad werd gebracht.

Bij de operatie werden ook zes andere bendeleden gedood en twee arrestaties verricht. Drie militairen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Brandstofdiefstal en smokkel ruwe olie

Oseguera was rond 2009 medeoprichter van het Jalisco-kartel, dat een rivaal werd van het Sinaloa-kartel. Inmiddels is Jalisco een van de belangrijkste organisaties die cocaïne, methamfetamine en fentanyl naar de VS smokkelt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het kartel zijn activiteiten gediversifieerd en verdient het ook aan praktijken als brandstofdiefstal en de smokkel van ruwe olie.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau feliciteerde Mexico op X met de dood van „een van de dodelijkste en meest meedogenloze drugsbaronnen”.

Onrustig

Na de operatie waarbij El Mencho werd gedood, staken bendes auto’s en vrachtwagens in brand om wegen in verschillende delen van de staat Jalisco te blokkeren. Ook in andere staten is het onrustig. Verschillende vliegmaatschappijen hebben gezegd uit voorzorg tijdelijk niet te vliegen op vliegvelden in Jalisco.

In een bericht op X schrijft president Claudia Sheinbaum dat haar regering in voortdurend overleg is met de deelstaten. „We moeten goed worden geïnformeerd en kalm blijven”. Ze benadrukt dat de situatie in het grootste deel van het land normaal is.

