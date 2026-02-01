Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna 200 doden na geweld in Pakistaanse provincie Beloetsjistan

Het dodental door onrust in de Pakistaanse provincie Beloetsjistan is opgelopen tot bijna tweehonderd. Separatisten bestormden daar zaterdag onder meer banken, politiebureaus en militaire installaties. De autoriteiten zeggen dat in twee dagen tijd 31 burgers, 17 leden van de veiligheidstroepen en 145 opstandelingen zijn gedood.

De aanvallen hebben het openbare leven in Beloetsjistan ontregeld. Treinverkeer ligt stil, mobiel internet is geblokkeerd en ook wegverkeer ondervindt hinder. In de normaliter drukke provinciehoofdstad Quetta waren hoofdwegen zondag uitgestorven omdat inwoners uit angst binnenbleven.

Het provinciehoofd zei op een persconferentie in de stad dat het door de separatistische BLA opgeëiste geweld niet zonder gevolgen zal blijven. „Ons bloed is niet zo goedkoop. We zullen ze achtervolgen tot in hun schuilplaatsen.”

Het is in Beloetsjistan al tientallen jaren onrustig. Het gebied is rijk aan grondstoffen, maar onder de bevolking heerst veel armoede.

