Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massale betoging in München tegen regime Iran

Naar schatting 200.000 mensen zijn volgens de politie in München op de been om te demonstreren tegen het regime in Iran. De betoging is op de Theresienwiese, een groot evenemententerrein waar in de herfst ook het Oktoberfest plaatsvindt.

Veel demonstranten hebben de vlag van het keizerrijk Iran bij zich en portretten van Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste keizer van Iran, Mohammad Reza Pahlavi, die in januari 1979 het land ontvluchtte. Kort erna werd de Islamitische Republiek Iran uitgeroepen. Er zijn door schaarste en onderdrukking begin dit jaar weer onlusten uitgebroken bij massale betogingen tegen de regering.

Ex-kroonprins Reza Pahlavi is op bezoek bij de internationale veiligheidsconferentie die tot en met zondag in München is. Hij deed er een oproep de Iraanse regering uit de weg te ruimen met „een snelle interventie”, want volgens hem heeft praten met de Iraanse leiders geen zin. Hij hoopt op Amerikaans militair ingrijpen.

ANP

Reacties